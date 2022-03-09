Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

09.03.2022 15:37
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
92
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2021 Sorumluluk Beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008706


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:512.037
Değişim :  1,29% |  25,92
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.031
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.561 % 10,00  
GRSEL 9,07 415.225 % 9,94  
AVOD 1,89 84.083.089 % 9,88  
SASA 55,45 2.044.657.243 % 9,26  
ISGYO 8,20 259.318.582 % 9,04  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Dolar 14,6732 14,6747 % 1,55  
Euro 16,1367 16,1637 % 2,27  
Sterlin 19,2435 19,3400 % 1,90  
Frank 15,7512 15,8461 % 1,61  
Riyal 3,8998 3,9194 % 1,50  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -40,95  
Altın Gr. 953 953 -0,91  
Cumhuriyet 6.309 6.405 62,00  
Tam 6.282 6.444 67,01  
Yarım 3.037 3.117 32,42  
Çeyrek 1.523 1.559 16,20  
Gümüş.Ons 26,14 26,18 -0,29  
Gümüş Gr. 12,39 12,40 0,11  
B. Petrol 124 124 -3,92  
Seans Raporu 15:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru