***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
09.03.2022 15:37
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
92
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008706
BIST
15:512.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,92
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:5114,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2297
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6803
En Düşük
14,4349
15:5116,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3465
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1638
En Düşük
15,7698
15:51952,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,40
|Açılış
|: 952,61
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GZNMI
|16,94
|404.561
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|415.225
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|84.083.089
|% 9,88
|
|SASA
|55,45
|2.044.657.243
|% 9,26
|
|ISGYO
|8,20
|259.318.582
|% 9,04
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,30
|13.529.967
|% -6,11
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,15
|18.146.813
|% -5,18
|
|THYAO
|25,94
|4.312.778.078
|% 2,53
|
|KRDMD
|14,46
|2.685.384.427
|% -0,89
|
|SASA
|55,45
|2.044.657.243
|% 9,26
|
|KOZAL
|141,10
|1.784.825.621
|% -2,42
|
|SISE
|13,32
|1.475.856.105
|% 3,18
|
|KRDMD
|14,46
|2.685.384.427
|% -0,89
|
|ODAS
|1,47
|245.460.075
|% 3,52
|
|THYAO
|25,94
|4.312.778.078
|% 2,53
|
|DOHOL
|3,06
|497.472.234
|% 5,88
|
|YKBNK
|3,67
|554.993.708
|% 1,38
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6732
|14,6747
|% 1,55
|
|Euro
|16,1367
|16,1637
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,2435
|19,3400
|% 1,90
|
|Frank
|15,7512
|15,8461
|% 1,61
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 1,50
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-40,95
|
|Altın Gr.
|953
|953
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.309
|6.405
|62,00
|
|Tam
|6.282
|6.444
|67,01
|
|Yarım
|3.037
|3.117
|32,42
|
|Çeyrek
|1.523
|1.559
|16,20
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,11
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,92
|