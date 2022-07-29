***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2022Karar Sayısı132SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı30.06.2022 SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049651BIST