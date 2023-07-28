***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.07.2023 21:30
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
226
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176827
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,8613
18:0529,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.693,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.693,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9322
|% 0,11
|
|Euro
|29,6639
|29,6878
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,4753
|34,6482
|% 0,33
|
|Frank
|30,8180
|31,0037
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1484
|7,1843
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|14,27
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|9,67
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.040
|11.158
|15,00
|
|Yarım
|5.512
|5.605
|8,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.802
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,03
|0,13
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
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Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
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17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem