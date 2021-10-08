***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2021 14:43
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.322,58 % 0,000018 % 0,000289 % 15,816819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968650
BIST
15:221.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:228,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0330
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2210,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:22505,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,85
|Açılış
|: 505,51
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AYCES
|55,00
|3.589.563
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.542.233
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.484.009
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.191.382
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|188.930.670
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|661.025.438
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|SASA
|27,50
|634.009.976
|% 2,92
|
|ASELS
|15,48
|561.897.513
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|544.234.195
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|356.099.318
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.921.675
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.716.966
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.738.821
|% 0,00
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9030
|8,9080
|% 0,37
|
|Euro
|10,3088
|10,3128
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1122
|12,1730
|% 0,60
|
|Frank
|9,5731
|9,6307
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,51
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|16,22
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|50,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|11,23
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,43
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:36OYLUM
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 179 adet işlem
-
15:35GSDHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 698, 530 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
-
15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
-
15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem