***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2021 15:33
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25,72 % 0,000031 % 0,000026 % 0,816129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968712
BIST
15:191.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:198,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1910,3071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0318
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:19505,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,95
|Açılış
|: 505,61
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MAALT
|179,30
|24.504.401
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.443.923
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.471.587
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.147.333
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|188.283.660
|% -9,01
|
|THYAO
|14,18
|660.718.911
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.941.336
|% -0,80
|
|SASA
|27,50
|631.889.123
|% 2,92
|
|ASELS
|15,47
|560.945.347
|% -0,26
|
|GARAN
|9,38
|544.232.431
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|355.973.324
|% 0,56
|
|PETKM
|6,18
|650.941.336
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.908.475
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.455.360
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.738.505
|% 0,69
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9030
|8,9096
|% 0,39
|
|Euro
|10,3023
|10,3071
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,1121
|12,1729
|% 0,60
|
|Frank
|9,5723
|9,6300
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,51
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
-
15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
-
15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227