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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

17.04.2023 10:23
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 1.878,94 % 0,00171 % 0,000008 % 0,004586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139165


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 24,64 2.678.841.691 % 10,00  
CVKMD 139,70 3.485.794 % 10,00  
KOPOL 32,58 2.135.945 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.305.638.192 % 9,99  
IPEKE 32,08 120.704.430 % 9,94  
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11:20 Alış Satış %  
Dolar 19,3645 19,3907 % 0,21  
Euro 21,2943 21,3243 % 0,19  
Sterlin 23,9619 24,0820 % 0,05  
Frank 21,6105 21,7407 % 0,22  
Riyal 5,1499 5,1757 % 0,13  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 2.011 2.012 7,36  
Altın Gr. 1.253 1.253 5,72  
Cumhuriyet 8.765 8.898 -28,00  
Tam 8.773 8.878 87,00  
Yarım 4.285 4.344 42,00  
Çeyrek 2.142 2.172 21,00  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,17  
Gümüş Gr. 15,90 15,91 0,13  
B. Petrol 86,20 86,20 -0,11  
Seans Raporu 11:20
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