***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2023 10:41
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,43 % 0,000029 % 0 % 0,000065
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139178
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0382
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.253,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:20
|CVKMD
|139,70
|3.471.545
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|2.121.903
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.594.299
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.961.543
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|14.333.563
|% -8,34
|
|LIDER
|111,80
|14.948.657
|% -6,83
|
|SONME
|31,16
|6.215.063
|% -5,86
|
|ONCSM
|92,10
|25.068.349
|% -5,05
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|THYAO
|135,00
|1.156.317.800
|% 0,45
|
|GESAN
|83,55
|557.788.770
|% -2,74
|
|AKBNK
|17,87
|546.252.307
|% 1,71
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|318.365.704
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.734.862
|% 0,81
|
|ZOREN
|5,23
|190.499.244
|% 4,39
|
|ISCTR
|12,24
|432.222.268
|% 0,99
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3645
|19,3907
|% 0,21
|
|Euro
|21,2943
|21,3243
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,9631
|24,0832
|% 0,05
|
|Frank
|21,6035
|21,7336
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1500
|5,1758
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|