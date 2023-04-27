***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPPN fonu için 27.04.2023 tarihinde %28,50 faiz oranı ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 28.04.2023 vadeli TL ters-repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142119BIST