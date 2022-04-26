***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.795.215Net Dönem Karı (Zararı)93.999NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-162.874Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -105.220Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -57.654İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.831.560Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.845.029FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.900.435Alınan Faiz105.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.983.555Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.985.276Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.721YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 188.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 138Diğer Alacaklar22 188.202Finansal Varlıklar19 2.902.683TOPLAM VARLIKLAR3.091.023YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.469TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.077.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 93.999Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.985.276Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.721TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.077.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 105.220Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -41.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 57.654ESAS FAALİYET GELİRLERİ121.525Yönetim Ücretleri8 -8.127Saklama Ücretleri8 -3.632Denetim Ücretleri8 -8.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.999NET DÖNEM KARI (ZARARI)93.999DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 93.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024114BIST