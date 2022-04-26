***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2022 22:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.795.215
Net Dönem Karı (Zararı)
93.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-162.874
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -105.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.654
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.831.560
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.845.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.900.435
Alınan Faiz
105.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.983.555
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.985.276
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 188.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 138
Diğer Alacaklar
22 188.202
Finansal Varlıklar
19 2.902.683
TOPLAM VARLIKLAR
3.091.023
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.469
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.077.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 93.999
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.985.276
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.721
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.077.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 105.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -41.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 57.654
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.525
Yönetim Ücretleri
8 -8.127
Saklama Ücretleri
8 -3.632
Denetim Ücretleri
8 -8.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 93.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024114
BIST