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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2022 22:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.713.828
Net Dönem Karı (Zararı)
3.854.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.067.997
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.510.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -557.813
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.010.134
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
81.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.091.655
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.224.012
Alınan Faiz
4.510.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.392.597
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 124.354.188
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -53.961.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.678.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.678.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.678.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.598.267
Ters Repo Alacakları
5,22 30.032.384
Diğer Alacaklar
5,22 14.048.118
Finansal Varlıklar
19 23.649.468
TOPLAM VARLIKLAR
74.328.237
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 81.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
81.521
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.246.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.854.119
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 124.354.188
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -53.961.591
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.246.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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LIDER 23,56 426.469.342 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -19,91  
Altın Gr. 898 898 -8,27  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 -0,24  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,10  
B. Petrol 105 105 0,36  
Seans Raporu 18:05
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