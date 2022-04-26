***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.713.828Net Dönem Karı (Zararı)3.854.119NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.067.997Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.510.184Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -557.813İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.010.134Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler81.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.091.655FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.224.012Alınan Faiz4.510.184FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.392.597Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 124.354.188Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -53.961.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.678.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.678.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 50.678.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 6.598.267Ters Repo Alacakları5,22 30.032.384Diğer Alacaklar5,22 14.048.118Finansal Varlıklar19 23.649.468TOPLAM VARLIKLAR74.328.237YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 81.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)81.521TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.246.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.854.119Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 124.354.188Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -53.961.591TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)74.246.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan