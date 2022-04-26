***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2022 22:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.381.324
Net Dönem Karı (Zararı)
106.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-117.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -67.852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -49.459
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.419.482
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.044
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.427.722
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.430.783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 49.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.645.950
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.329.697
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -683.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 264.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 264.626
Takas Alacakları
5 4.044
Finansal Varlıklar
19 1.495.574
TOPLAM VARLIKLAR
1.764.244
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.284
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.751.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 106.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.329.697
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -683.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.751.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 49.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 67.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
129.794
Yönetim Ücretleri
8 -5.417
Saklama Ücretleri
8 -3.487
Denetim Ücretleri
8 -8.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
106.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 106.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024116
BIST