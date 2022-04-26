***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.381.324Net Dönem Karı (Zararı)106.010NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-117.311Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -67.852Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -49.459İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.419.482Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.044Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.427.722FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.430.783Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 49.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.645.950Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.329.697Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -683.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)264.626NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)264.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 264.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 264.626Takas Alacakları5 4.044Finansal Varlıklar19 1.495.574TOPLAM VARLIKLAR1.764.244YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.284TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 1.751.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 106.010Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.329.697Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -683.747TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.751.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 49.459Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 67.852ESAS FAALİYET GELİRLERİ129.794Yönetim Ücretleri8 -5.417Saklama Ücretleri8 -3.487Denetim Ücretleri8 -8.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.242ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.010NET DÖNEM KARI (ZARARI)106.010DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 106.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024116BIST