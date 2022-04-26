***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.656.397 0Net Dönem Karı (Zararı)337.176NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-122.156 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -122.156 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.993.573Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.024.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.778.553 0Alınan Faiz12 122.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.711.109Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 32.780.120Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -12.069.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.712 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.712 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 54.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 654Diğer Alacaklar22 54.058Finansal Varlıklar19 21.024.756TOPLAM VARLIKLAR21.079.468YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.183TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.183TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 21.048.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 337.176Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 32.780.120Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -12.069.011TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)21.048.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 122.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 47.104Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar227.222ESAS FAALİYET GELİRLERİ396.482Yönetim Ücretleri8 -36.940Denetim Ücretleri8 -8.260Kurul Ücretleri8 -1.052Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.209Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.845ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-59.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)337.176NET DÖNEM KARI (ZARARI)337.176DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 337.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024117BIST