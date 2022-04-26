***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2022 22:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.656.397 0
Net Dönem Karı (Zararı)
337.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-122.156 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -122.156 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.993.573
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.024.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.778.553 0
Alınan Faiz
12 122.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.711.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 32.780.120
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.069.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.712 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.712 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 54.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 654
Diğer Alacaklar
22 54.058
Finansal Varlıklar
19 21.024.756
TOPLAM VARLIKLAR
21.079.468
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 31.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.183
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 21.048.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 337.176
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 32.780.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.069.011
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.048.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 122.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 47.104
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
227.222
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
396.482
Yönetim Ücretleri
8 -36.940
Denetim Ücretleri
8 -8.260
Kurul Ücretleri
8 -1.052
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
337.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
337.176
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 337.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024117
BIST