***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2022 22:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-898.753
Net Dönem Karı (Zararı)
353.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.076
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.252.143
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.270.941
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-900.829
Alınan Faiz
12 2.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
962.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.084.190
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -121.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 63.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 835
Diğer Alacaklar
22 63.068
Finansal Varlıklar
19 1.270.941
TOPLAM VARLIKLAR
1.334.844
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.798
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.316.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 353.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.084.190
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -121.534
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.316.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 355.883
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
374.470
Yönetim Ücretleri
8 -2.539
Saklama Ücretleri
8 -3.265
Denetim Ücretleri
8 -8.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
353.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 353.390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024118
BIST