***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-898.753Net Dönem Karı (Zararı)353.390NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.076Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.076İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.252.143Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.270.941FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-900.829Alınan Faiz12 2.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI962.656Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.084.190Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -121.534YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 63.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 835Diğer Alacaklar22 63.068Finansal Varlıklar19 1.270.941TOPLAM VARLIKLAR1.334.844YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.798TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 1.316.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 353.390Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.084.190Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -121.534TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.316.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.076Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.511Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 355.883ESAS FAALİYET GELİRLERİ374.470Yönetim Ücretleri8 -2.539Saklama Ücretleri8 -3.265Denetim Ücretleri8 -8.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.080ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.390NET DÖNEM KARI (ZARARI)353.390DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 353.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024118BIST