***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.685 -941.966Net Dönem Karı (Zararı)1.376.101 8.191NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.056Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.056İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.427.786 -936.101Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 6.055 17.514İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22 -1.433.841 -953.615FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.685 -941.966FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.685 58.034NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.685 58.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 58.666DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 6.981 58.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 6.981 58.666Finansal Varlıklar7 14.432.427 12.998.586TOPLAM VARLIKLAR14.439.408 13.057.252YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 47.110 41.055TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.110 41.055TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.392.298 13.016.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.016.197Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 1.376.101 8.191Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.392.298 1.008.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 386Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 2.001Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 1.447.987 14.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 33.245ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.450.374 47.301Yönetim Ücretleri4.10 -40.121 -21.971Saklama Ücretleri10 -17.228 -5.005Denetim Ücretleri10 -4.450 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -62Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10.15 -12.474 -5.673ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-74.273 -39.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.376.101 8.191NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.376.101 8.191DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.376.101 8.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048889BIST