***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:45
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.827
Net Dönem Karı (Zararı)
3.591.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-616.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -616.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.333.309
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 75.265
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 507.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -2.915.589
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
640.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-640.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.264 437
Diğer Alacaklar
5 211 75.476
Finansal Varlıklar
7 4.937.998 2.247.067
Diğer Varlıklar
6 103.761.525 102.920.000
TOPLAM VARLIKLAR
108.700.998 105.242.980
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 637.641 130.626
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
637.641 130.626
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.063.357 105.112.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.112.354 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.951.003 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.063.357 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.309.444 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 616.867 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 827.836 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.754.147 0
Yönetim Ücretleri
4 -280.296 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
13 -29.493 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
13 -3.719 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
13 -10.595 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -2.058 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -836.983 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.163.144 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.591.003 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.591.003 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.591.003 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049462
BIST