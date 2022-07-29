***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI640.827Net Dönem Karı (Zararı)3.591.003NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-616.867Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -616.867İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.333.309Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 75.265Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 507.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -2.915.589FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR640.827FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-640.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-640.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.264 437Diğer Alacaklar5 211 75.476Finansal Varlıklar7 4.937.998 2.247.067Diğer Varlıklar6 103.761.525 102.920.000TOPLAM VARLIKLAR108.700.998 105.242.980YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 637.641 130.626TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)637.641 130.626TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)108.063.357 105.112.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.112.354 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.951.003 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)108.063.357 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.309.444 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 616.867 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 827.836 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.754.147 0Yönetim Ücretleri4 -280.296 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri13 -29.493 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri13 -3.719 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri13 -10.595 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -2.058 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -836.983 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.163.144 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.591.003 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.591.003 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.591.003 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049462BIST