***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI998 0Net Dönem Karı (Zararı)340.692İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-339.694 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -15.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -324.579FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR998 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)998 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)998 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 998Finansal Varlıklar7 326.251Diğer Varlıklar6.8 28.550.000 28.551.672TOPLAM VARLIKLAR28.877.249 28.551.672YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.070 50.185TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.070 50.185TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)28.842.179 28.501.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.501.487Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)340.692TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.842.179 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.074Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 14.587Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 447.407ESAS FAALİYET GELİRLERİ464.068 0Yönetim Ücretleri4.13 -74.714Saklama Ücretleri13 -7.870Denetim Ücretleri13 -3.719Kurul Ücretleri13 -2.875Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -33.612ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-123.376 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)340.692 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)340.692 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)340.692 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049464BIST