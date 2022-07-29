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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 18:45
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
998 0
Net Dönem Karı (Zararı)
340.692
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-339.694 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -15.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -324.579
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
998 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
998 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
998 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 998
Finansal Varlıklar
7 326.251
Diğer Varlıklar
6.8 28.550.000 28.551.672
TOPLAM VARLIKLAR
28.877.249 28.551.672
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.070 50.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.070 50.185
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
28.842.179 28.501.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.501.487
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
340.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.842.179 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 14.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 447.407
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
464.068 0
Yönetim Ücretleri
4.13 -74.714
Saklama Ücretleri
13 -7.870
Denetim Ücretleri
13 -3.719
Kurul Ücretleri
13 -2.875
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -33.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.376 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.692 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
340.692 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
340.692 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049464


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Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
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