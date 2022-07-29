***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.998.989 0Net Dönem Karı (Zararı)-11.980NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.721 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -13.721İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.973.288 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -19.975.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.998.989 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.011Finansal Varlıklar7 19.988.721TOPLAM VARLIKLAR19.989.732 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.712 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.988.020 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-11.980Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.988.020 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 13.721ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.721 0Yönetim Ücretleri4.13 -575MKK Ücretleri13 -10.062Denetim Ücretleri13 -80Kurul Ücretleri13 -999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -13.985ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.701 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.980 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-11.980 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-11.980 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049475BIST