***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.399.464 0Net Dönem Karı (Zararı)-493.081NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.333 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.333İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.905.050 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7 -22.835.169Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 9.865İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -4.079.746FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.399.464 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.400.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit27.400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)536 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)536 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 536Finansal Varlıklar7 171.248Diğer Varlıklar6 8 26.745.000TOPLAM VARLIKLAR26.916.784 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 5 9.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.865 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.906.919 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-493.081Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.400.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.906.919 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.333ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.333 0Yönetim Ücretleri4 -6.635MKK Ücretleri13 -10.062Denetim Ücretleri13 -634Kurul Ücretleri13 -1.345Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -2.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -473.641ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-494.414 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-493.081 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-493.081 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-493.081 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049582BIST