***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.399.464 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-493.081
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.333 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.333
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.905.050 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7 -22.835.169
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 9.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -4.079.746
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.399.464 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.400.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
536 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
536 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 536
Finansal Varlıklar
7 171.248
Diğer Varlıklar
6 8 26.745.000
TOPLAM VARLIKLAR
26.916.784 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 5 9.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.865 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.906.919 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-493.081
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.400.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.906.919 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.333
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.333 0
Yönetim Ücretleri
4 -6.635
MKK Ücretleri
13 -10.062
Denetim Ücretleri
13 -634
Kurul Ücretleri
13 -1.345
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -2.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -473.641
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-494.414 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-493.081 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-493.081 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-493.081 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049582
BIST