***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
850.358 0
Net Dönem Karı (Zararı)
150.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.357 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 7.357
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
692.601 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -158.302
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 859.122
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
850.358 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-850.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
358 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
358 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 498 140
Finansal Varlıklar
7 44.085 910.564
Diğer Varlıklar
6 15.121.052 14.962.750
TOPLAM VARLIKLAR
15.165.635 15.873.454
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.390 28.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.390 28.609
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.145.245 15.844.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.844.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-699.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.145.245 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.604
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 212.354
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
224.601 0
Yönetim Ücretleri
4 -39.485
Saklama Ücretleri
13 -5.503
Denetim Ücretleri
13 -3.719
Kurul Ücretleri
13 -1.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -23.543
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.201 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.400 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
150.400 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
150.400 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049583
BIST