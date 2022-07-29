***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI850.358 0Net Dönem Karı (Zararı)150.400NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.357 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 7.357İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER692.601 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -158.302Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -8.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 859.122FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR850.358 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-850.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-850.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)358 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)358 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 498 140Finansal Varlıklar7 44.085 910.564Diğer Varlıklar6 15.121.052 14.962.750TOPLAM VARLIKLAR15.165.635 15.873.454YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.390 28.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.390 28.609TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.145.245 15.844.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.844.845Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-699.600TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.145.245 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 19.604Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -7.357Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 212.354ESAS FAALİYET GELİRLERİ224.601 0Yönetim Ücretleri4 -39.485Saklama Ücretleri13 -5.503Denetim Ücretleri13 -3.719Kurul Ücretleri13 -1.511Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -23.543ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-74.201 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)150.400 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)150.400 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)150.400 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049583BIST