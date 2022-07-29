***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.999.004 0Net Dönem Karı (Zararı)-20.113NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.518 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.518İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.974.373 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -3.975.017FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.999.004 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)996 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)996 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 996Finansal Varlıklar7 3.979.517Diğer Varlıklar8 18TOPLAM VARLIKLAR3.980.531 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)644 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.979.887 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)-20.113Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.979.887 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.518ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.518 0Yönetim Ücretleri13.14 -172Saklama Ücretleri13 -34MKK Ücretleri13 -10.214Denetim Ücretleri13 -120Kurul Ücretleri13 -199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -13.892ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.631 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-20.113 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-20.113 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-20.113 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049584BIST