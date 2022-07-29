***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.743.371 0Net Dönem Karı (Zararı)2.438.502NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-383 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -383İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.181.490 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -7.626.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 444.996FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.743.371 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.744.087 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 4.744.087YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)716 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)716 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 716Finansal Varlıklar7 32.406Diğer Varlıklar6 8 48.893.145 49.370.164TOPLAM VARLIKLAR48.926.267 49.370.164YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 5 6.809.655 14.436.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.809.655 14.436.141TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.116.612 34.934.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)34.934.023Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.438.502Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.744.087TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.116.612 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 832Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 383Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.664.994ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.666.209 0Yönetim Ücretleri13 -128.803MKK Ücretleri13 -7.669Denetim Ücretleri13 -3.719Kurul Ücretleri13 -3.661Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -83.855ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-227.707 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.438.502 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.438.502 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.438.502 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049585BIST