***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.898.531 0Net Dönem Karı (Zararı)-265.384NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.807 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -29.807İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.603.340 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4 5 4.175.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 7 8 -6.779.124FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.898.531 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.898.726 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.128.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.229.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 195Finansal Varlıklar7 916.309Diğer Varlıklar6.8 5.892.622TOPLAM VARLIKLAR6.809.126 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4.5 4.175.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.175.784 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.633.342 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.494.658Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.128.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.633.342 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 138.627Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 29.807ESAS FAALİYET GELİRLERİ168.434 0Yönetim Ücretleri4 13 -331.180Saklama Ücretleri13 -1.946Denetim Ücretleri13 -2.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -98.192ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-433.818 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-265.384 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-265.384 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-265.384 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049703BIST