***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.115.321 0Net Dönem Karı (Zararı)57.600.716NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-908 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -908İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-107.715.129 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -48.228.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4 5 264.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 7 8 -59.751.471FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.115.321 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.115.499 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.115.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 178Diğer Alacaklar5 48.228.000Finansal Varlıklar7 799.907Diğer Varlıklar6 8 58.952.472TOPLAM VARLIKLAR107.980.557 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 5 264.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)264.342 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)107.716.215 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)57.600.716Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.115.499TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)107.716.215 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 57.850.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 908ESAS FAALİYET GELİRLERİ57.850.908 0Yönetim Ücretleri4 13 -145.550Saklama Ücretleri13 -15.178Denetim Ücretleri13 -565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -88.899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-250.192 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.600.716 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)57.600.716 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)57.600.716 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049714BIST