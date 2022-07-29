***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.133.437 -269.454.199Net Dönem Karı (Zararı)23.256.773 485.191NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-269İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER876.664 -269.939.121Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 800.090 60.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22 76.574 -269.999.731FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR24.133.437 -269.454.199FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.397.952 270.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 270.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 -24.397.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-264.515 545.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-264.515 545.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 264.905DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 390 545.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 390 264.905Finansal Varlıklar7 809.770.188 809.846.762TOPLAM VARLIKLAR809.770.578 810.111.667YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 893.587 93.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)893.587 93.497TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)808.876.991 810.018.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)810.018.170Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 -1.141.179 485.191Katılma Payı İhraç Tutarı (+)270.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)808.876.991 270.485.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 1.418Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 5.826Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 2.942 269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 24.397.952 648.411ESAS FAALİYET GELİRLERİ15 24.408.138 648.680Yönetim Ücretleri4 -885.849 -113.925Saklama Ücretleri10 -201.391 -37.484Denetim Ücretleri10 -4.450 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -9.397 -7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -50.278 -5.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.151.365 -163.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.256.773 485.191NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.256.773 485.191DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.256.773 485.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049745BIST