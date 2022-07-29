***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.133.437 -269.454.199
Net Dönem Karı (Zararı)
23.256.773 485.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
876.664 -269.939.121
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 800.090 60.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 76.574 -269.999.731
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.133.437 -269.454.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.397.952 270.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 270.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 -24.397.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-264.515 545.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-264.515 545.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 264.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 390 545.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 390 264.905
Finansal Varlıklar
7 809.770.188 809.846.762
TOPLAM VARLIKLAR
809.770.578 810.111.667
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 893.587 93.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
893.587 93.497
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
808.876.991 810.018.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
810.018.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -1.141.179 485.191
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
270.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
808.876.991 270.485.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 1.418
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 5.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 2.942 269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 24.397.952 648.411
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 24.408.138 648.680
Yönetim Ücretleri
4 -885.849 -113.925
Saklama Ücretleri
10 -201.391 -37.484
Denetim Ücretleri
10 -4.450 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -9.397 -7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -50.278 -5.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.151.365 -163.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.256.773 485.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.256.773 485.191
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.256.773 485.191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049745
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