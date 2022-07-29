***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:45
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.568.891 -11.263.364
Net Dönem Karı (Zararı)
1.724.825 250.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -278.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-278.462
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.293.716 -11.235.835
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 24.982 14.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 -9.318.698 -11.249.960
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.568.891 -11.263.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.525.002 11.350.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 7.525.002 11.350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.889 86.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.889 86.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 43.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 22 86.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 22 43.911
Finansal Varlıklar
7 26.632.391 17.313.693
TOPLAM VARLIKLAR
26.632.413 17.357.604
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 62.172 37.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.172 37.190
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.570.241 17.320.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.320.414
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 1.724.825 250.933
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.525.002 11.350.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.570.241 11.600.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 3.666.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -1.833.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -39.700 278.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.164 3.732
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.796.842 282.194
Yönetim Ücretleri
4.10 -21.928 -11.393
Saklama Ücretleri
10 -21.539 -5.911
Denetim Ücretleri
10 -4.450 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -6.952 -1.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10.15 -17.148 -5.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.017 -31.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.724.825 250.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.724.825 250.933
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.724.825 250.933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049846
BIST