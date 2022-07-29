***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.568.891 -11.263.364Net Dönem Karı (Zararı)1.724.825 250.933NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -278.462Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-278.462İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.293.716 -11.235.835Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 24.982 14.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22 -9.318.698 -11.249.960FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.568.891 -11.263.364FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.525.002 11.350.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 7.525.002 11.350.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.889 86.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.889 86.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 43.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 22 86.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 22 43.911Finansal Varlıklar7 26.632.391 17.313.693TOPLAM VARLIKLAR26.632.413 17.357.604YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 62.172 37.190TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)62.172 37.190TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.570.241 17.320.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.320.414Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 1.724.825 250.933Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.525.002 11.350.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.570.241 11.600.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 3.666.755Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 -1.833.377Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -39.700 278.462Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.164 3.732ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.796.842 282.194Yönetim Ücretleri4.10 -21.928 -11.393Saklama Ücretleri10 -21.539 -5.911Denetim Ücretleri10 -4.450 -6.399Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -6.952 -1.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10.15 -17.148 -5.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.017 -31.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.724.825 250.933NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.724.825 250.933DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.724.825 250.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049846BIST