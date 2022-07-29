***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-499.272 0Net Dönem Karı (Zararı)10.349İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-509.621 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 10.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22 -520.131FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-499.272 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI500.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 728Finansal Varlıklar7 520.131TOPLAM VARLIKLAR520.859 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.510 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)510.349 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 10.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)510.349 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 1.027Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 22.195Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 23.643Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 207ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.072 0Yönetim Ücretleri4 -2.418Saklama Ücretleri10 -12.883Denetim Ücretleri10 -4.805Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -10.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -6.160ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.723 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.349 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.349 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.349 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049872BIST