***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-499.272 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.349
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-509.621 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 -520.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-499.272 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
500.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 728
Finansal Varlıklar
7 520.131
TOPLAM VARLIKLAR
520.859 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.510 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
510.349 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 10.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
510.349 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 1.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 22.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 23.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 207
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.072 0
Yönetim Ücretleri
4 -2.418
Saklama Ücretleri
10 -12.883
Denetim Ücretleri
10 -4.805
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -10.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -6.160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.723 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.349 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.349 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.349 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049872
BIST