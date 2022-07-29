***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.731 -941.966
Net Dönem Karı (Zararı)
116.956 8.191
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -14.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.056
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-170.687 -936.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.911 17.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 -177.598 -953.615
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.731 -941.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.731 58.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.731 58.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 62.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 8.729 58.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 8.729 62.460
Finansal Varlıklar
7 1.233.193 1.055.595
TOPLAM VARLIKLAR
1.241.922 1.118.055
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 47.927 41.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.927 41.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.193.995 1.077.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.077.039
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 116.956 8.191
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.193.995 1.008.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 425
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 24.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 151.458 14.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 33.245
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
175.895 47.301 0
Yönetim Ücretleri
4.10 -28.251 -21.971
Saklama Ücretleri
10 -13.764 -5.005
Denetim Ücretleri
10 -4.450 -6.399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -7.108 -62
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10.15 -5.366 -5.673
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.939 -39.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.956 8.191 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
116.956 8.191 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
116.956 8.191 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049873
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