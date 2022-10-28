***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 15:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
30.09.2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075070
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35982,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,27
|Açılış
|: 982,88
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
981,96
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6105
|18,6155
|% 0,09
|
|Euro
|18,5858
|18,5968
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3905
|21,4978
|% -0,18
|
|Frank
|18,5800
|18,6919
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-20,43
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-43,00
|
|Tam
|6.605
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.219
|3.260
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-0,90
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:59
QNBFL, PKENT, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
CRFSA, CELHA, BRSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
KRONT, SELVA, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
DGATE, EUREN, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36ALKA
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 34.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 265 adet işlem