***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri14 -396.737ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-396.737FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-396.737Finansman Gelirleri57.111Finansman Giderleri-106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-339.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri84.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri84.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-254.799DÖNEM KARI (ZARARI)-254.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-254.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.649.904Dönem Karı (Zararı)-254.799Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-254.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-77.437Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 13.048Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -84.933Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -2.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.317.032Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -2.399.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 52.790İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.113Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.177İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 30.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.649.268Vergi İadeleri (Ödemeleri)-636YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-253.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.530Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -253.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.903.434NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.903.434DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 96.566Finansal Yatırımlar2.402.572Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar7 2.402.572Peşin Ödenmiş Giderler2.980İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.980Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar636ARA TOPLAM2.502.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.502.754DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar240.482Mobilya ve Demirbaşlar11 240.482Ertelenmiş Vergi Varlığı15 84.933TOPLAM DURAN VARLIKLAR325.415TOPLAM VARLIKLAR2.828.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 52.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.113Diğer Borçlar9 30.177İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar30.177ARA TOPLAM82.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.745.201Ödenmiş Sermaye12 3.000.000Net Dönem Karı veya Zararı-254.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.745.201TOPLAM KAYNAKLAR2.828.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0Sermaye Arttırımı12 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Karı (Zararı)-254.799 -254.799 0 -254.799Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -254.799 2.745.201 0 2.745.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-254.799DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-254.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-254.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933550BIST