***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:24
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
14 -396.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-396.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-396.737
Finansman Gelirleri
57.111
Finansman Giderleri
-106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-339.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
84.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
84.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-254.799
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.649.904
Dönem Karı (Zararı)
-254.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-254.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-77.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 13.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -84.933
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -2.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.317.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.399.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 52.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 30.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.649.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-253.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -253.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.903.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.903.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 96.566
Finansal Yatırımlar
2.402.572
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 2.402.572
Peşin Ödenmiş Giderler
2.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
636
ARA TOPLAM
2.502.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.502.754
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
240.482
Mobilya ve Demirbaşlar
11 240.482
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 84.933
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
325.415
TOPLAM VARLIKLAR
2.828.169
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 52.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.113
Diğer Borçlar
9 30.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.177
ARA TOPLAM
82.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.968
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.745.201
Ödenmiş Sermaye
12 3.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-254.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.745.201
TOPLAM KAYNAKLAR
2.828.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
12 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Karı (Zararı)
-254.799 -254.799 0 -254.799
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -254.799 2.745.201 0 2.745.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-254.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-254.799
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933550
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