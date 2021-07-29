***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri14 -1.126.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.126.654Finansman Gelirleri15.1 169.575Finansman Giderleri15.2 -1.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-958.839Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri239.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 239.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-719.129DÖNEM KARI (ZARARI)-719.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-719.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.698.799Dönem Karı (Zararı)-719.129Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-719.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-248.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 27.179Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -239.710Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -36.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.728.683Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -1.675.381Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -121.615Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 15.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.795İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 52.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.696.513Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -2.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-260.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-260.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -260.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13 3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.041.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.041.171 3.000.000Finansal Yatırımlar1.675.381Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar7 1.675.381Peşin Ödenmiş Giderler121.615İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 121.615Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.286Diğer Dönen Varlıklar11 36.170İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar35.670ARA TOPLAM4.876.623 3.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.876.623 3.000.000DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar232.851Mobilya ve Demirbaşlar12 232.851Ertelenmiş Vergi Varlığı16 239.710TOPLAM DURAN VARLIKLAR472.561TOPLAM VARLIKLAR5.349.184 3.000.000KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 15.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.518Diğer Borçlar9 52.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52.795ARA TOPLAM68.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.280.871 3.000.000Ödenmiş Sermaye13 3.000.000 3.000.000Sermaye Avansı13 3.000.000Net Dönem Karı veya Zararı-719.129TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.280.871 3.000.000TOPLAM KAYNAKLAR5.349.184 3.000.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Karı (Zararı)-719.129 -719.129 0 -719.129Sermaye Avansı13 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 3.000.000 -719.129 5.280.871 0 5.280.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-719.129DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-719.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-719.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952833BIST