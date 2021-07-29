***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2021 21:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.126.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.126.654
Finansman Gelirleri
15.1 169.575
Finansman Giderleri
15.2 -1.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-958.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
239.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 239.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-719.129
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.698.799
Dönem Karı (Zararı)
-719.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-719.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-248.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 27.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -239.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -36.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.728.683
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.675.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -121.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 52.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.696.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-260.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-260.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -260.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.041.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.041.171 3.000.000
Finansal Yatırımlar
1.675.381
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 1.675.381
Peşin Ödenmiş Giderler
121.615
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 121.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.286
Diğer Dönen Varlıklar
11 36.170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
35.670
ARA TOPLAM
4.876.623 3.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.876.623 3.000.000
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
232.851
Mobilya ve Demirbaşlar
12 232.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 239.710
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.561
TOPLAM VARLIKLAR
5.349.184 3.000.000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 15.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.518
Diğer Borçlar
9 52.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.795
ARA TOPLAM
68.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.313
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.280.871 3.000.000
Ödenmiş Sermaye
13 3.000.000 3.000.000
Sermaye Avansı
13 3.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-719.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.280.871 3.000.000
TOPLAM KAYNAKLAR
5.349.184 3.000.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Karı (Zararı)
-719.129 -719.129 0 -719.129
Sermaye Avansı
13 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 -719.129 5.280.871 0 5.280.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-719.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-719.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952833
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