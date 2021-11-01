***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 16:04
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 61.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.960
BRÜT KAR (ZARAR)
61.960
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.007.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.945.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.945.220
Finansman Gelirleri
17 351.144
Finansman Giderleri
17 -7.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.601.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
400.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 400.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.201.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.201.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.201.484
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.303.416
Dönem Karı (Zararı)
-1.201.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.201.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-458.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -57.981
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -400.494
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.633.107
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.613.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.045.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -58.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 56.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.841
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.293.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -10.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -232.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 463.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 463.908 3.000.000
Finansal Yatırımlar
2.613.073
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 2.613.073
Diğer Alacaklar
8 1.045.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
151.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
894.768
Peşin Ödenmiş Giderler
58.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 58.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 10.331
Diğer Dönen Varlıklar
12 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19
ARA TOPLAM
4.191.735 3.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.191.735 3.000.000
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
290.657
Mobilya ve Demirbaşlar
13 290.657
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 400.494
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.151
TOPLAM VARLIKLAR
4.882.886 3.000.000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 27.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.529
Diğer Borçlar
9 56.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 56.841
ARA TOPLAM
84.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.370
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.798.516 3.000.000
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 3.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.201.484
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.798.516 3.000.000
TOPLAM KAYNAKLAR
4.882.886 3.000.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.201.484 -1.201.484 0 -1.201.484
Dönem Karı (Zararı)
-1.201.484 -1.201.484 0 -1.201.484
Sermaye Arttırımı
14 3.000.000 3.000.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -1.201.484 4.798.516 0 4.798.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.201.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.201.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.201.484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973423
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