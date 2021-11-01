***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 61.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.960BRÜT KAR (ZARAR)61.960Genel Yönetim Giderleri16 -2.007.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.945.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.945.220Finansman Gelirleri17 351.144Finansman Giderleri17 -7.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.601.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri400.494Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 400.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.201.484DÖNEM KARI (ZARARI)-1.201.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.201.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.303.416Dönem Karı (Zararı)-1.201.484Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.201.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-458.494Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -57.981Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -400.494Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.633.107Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -2.613.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.045.890İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.045.890Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -58.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 27.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 56.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)56.841Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.293.085Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -10.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-232.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-232.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -232.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 463.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 463.908 3.000.000Finansal Yatırımlar2.613.073Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7 2.613.073Diğer Alacaklar8 1.045.890İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar151.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar894.768Peşin Ödenmiş Giderler58.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 58.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 10.331Diğer Dönen Varlıklar12 19İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19ARA TOPLAM4.191.735 3.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.191.735 3.000.000DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar290.657Mobilya ve Demirbaşlar13 290.657Ertelenmiş Vergi Varlığı18 400.494TOPLAM DURAN VARLIKLAR691.151TOPLAM VARLIKLAR4.882.886 3.000.000KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 27.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.529Diğer Borçlar9 56.841İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 56.841ARA TOPLAM84.370TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.370UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.370ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.798.516 3.000.000Ödenmiş Sermaye14 6.000.000 3.000.000Net Dönem Karı veya Zararı-1.201.484TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.798.516 3.000.000TOPLAM KAYNAKLAR4.882.886 3.000.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.201.484 -1.201.484 0 -1.201.484Dönem Karı (Zararı)-1.201.484 -1.201.484 0 -1.201.484Sermaye Arttırımı14 3.000.000 3.000.000Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -1.201.484 4.798.516 0 4.798.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.201.484DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.201.484Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.201.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973423BIST