***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.02.2022 21:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 364.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
364.029
BRÜT KAR (ZARAR)
364.029
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.240.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.876.953
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.876.953
Finansman Gelirleri
20 795.695
Finansman Giderleri
20 -78.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.159.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
484.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 484.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.675.333
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.724.182
Dönem Karı (Zararı)
-1.675.333
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.675.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 559.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.356
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -484.371
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.130.839
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.969.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -376.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-376.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -20.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 62.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 173.903
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
173.903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.713.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-354.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-354.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -354.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.595.627 3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 3.000.000 3.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.708
Ödenen Faiz
56.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.482.946 3.000.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.482.946 3.000.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.000.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 517.054 3.000.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 517.054 3.000.000
Finansal Yatırımlar
2.969.968 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 2.969.968 0
Diğer Alacaklar
8 376.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
224.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.428
Peşin Ödenmiş Giderler
20.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 10.768
Diğer Dönen Varlıklar
12 500
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
500
ARA TOPLAM
3.895.363 3.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.895.363 3.000.000
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
273.499
Mobilya ve Demirbaşlar
14 273.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.193.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.191
Lisanslar
15 2.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 480.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.948.892
TOPLAM VARLIKLAR
7.844.255 3.000.000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
511.366
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
511.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 511.366
Ticari Borçlar
9 62.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.299
Diğer Borçlar
143.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 143.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 30.187
ARA TOPLAM
747.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
747.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.757.886
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.757.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.757.886
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.757.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.505.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.338.801 3.000.000
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.134
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.134
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.675.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.338.801 3.000.000
TOPLAM KAYNAKLAR
7.844.255 3.000.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.134 -1.675.333 -1.661.199 0 -1.661.199
Dönem Karı (Zararı)
-1.675.333 -1.675.333 0 -1.675.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.134 14.134 0 14.134
Sermaye Arttırımı
17.1 3.000.000 3.000.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 14.134 -1.675.333 4.338.801 0 4.338.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.333
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.222
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.661.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.661.199
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000983
BIST