***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 364.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)364.029BRÜT KAR (ZARAR)364.029Genel Yönetim Giderleri19 -3.240.982ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.876.953FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.876.953Finansman Gelirleri20 795.695Finansman Giderleri20 -78.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.159.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri484.371Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 484.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.333DÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.333Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.675.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.724.182Dönem Karı (Zararı)-1.675.333Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.675.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler92.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 559.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18.356Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -484.371Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.130.839Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -2.969.968Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -376.874İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-376.874Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -20.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 62.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 173.903İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)173.903Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.713.414Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -10.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-354.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-354.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -354.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.595.627 3.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 3.000.000 3.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.708Ödenen Faiz56.335YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.482.946 3.000.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.482.946 3.000.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.000.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 517.054 3.000.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 517.054 3.000.000Finansal Yatırımlar2.969.968 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 2.969.968 0Diğer Alacaklar8 376.874İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar224.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar152.428Peşin Ödenmiş Giderler20.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 20.199Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 10.768Diğer Dönen Varlıklar12 500İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar500ARA TOPLAM3.895.363 3.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.895.363 3.000.000DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar273.499Mobilya ve Demirbaşlar14 273.499Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.193.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.191Lisanslar15 2.191Ertelenmiş Vergi Varlığı21 480.149TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.948.892TOPLAM VARLIKLAR7.844.255 3.000.000KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar511.366İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar511.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 511.366Ticari Borçlar9 62.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.299Diğer Borçlar143.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 143.716Kısa Vadeli Karşılıklar30.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 30.187ARA TOPLAM747.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER747.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.757.886İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.757.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.757.886TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.757.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.505.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.338.801 3.000.000Ödenmiş Sermaye17 6.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.134Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14.134Net Dönem Karı veya Zararı-1.675.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.338.801 3.000.000TOPLAM KAYNAKLAR7.844.255 3.000.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.134 -1.675.333 -1.661.199 0 -1.661.199Dönem Karı (Zararı)-1.675.333 -1.675.333 0 -1.675.333Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.134 14.134 0 14.134Sermaye Arttırımı17.1 3.000.000 3.000.000Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler6.000.000 14.134 -1.675.333 4.338.801 0 4.338.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.333DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.356Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)18.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-4.222DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.134TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.661.199Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.661.199http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000983BIST