***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.250.466 1.666.988Satışların Maliyeti18 0 107.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.250.466 1.774.814 0BRÜT KAR (ZARAR)2.250.466 1.774.814 0Genel Yönetim Giderleri19 -3.177.683 -1.126.654 -1.854.837 -729.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -35.196 -3.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-962.413 -1.126.654 -83.274 -729.917FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-962.413 -1.126.654 -83.274 -729.917Finansman Gelirleri21 1.049.276 169.575 771.950 112.464Finansman Giderleri21 -169.228 -1.760 -149.412 -1.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.365 -958.839 539.264 -619.107Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri50.511 239.710 -86.869 154.777Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 50.511 239.710 -86.869 154.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-31.854 -719.129 452.395 -464.330DÖNEM KARI (ZARARI)-31.854 -719.129 452.395 -464.330Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.854 -719.129 452.395 -464.330Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.096.101 -2.698.799Dönem Karı (Zararı)-31.854 -719.129Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-31.854 -719.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler321.092 -248.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 371.603 27.179Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -50.511 -239.710Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -36.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.377.574 -1.728.683Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -8.813.326 -1.675.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -927.046İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-927.046Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -95.895 -121.615Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 166.728 15.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)166.728 15.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 291.965 52.795İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)291.965 52.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.088.336 -2.696.513Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -7.765 -2.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-876 -260.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-876 -260.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -876 -260.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.728.091 3.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 9.000.000 3.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-271.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-368.886 41.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-368.886 41.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 517.054 3.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 148.168 3.041.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 148.168 517.054Finansal Yatırımlar11.783.294 2.969.968Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 11.783.294 2.969.968Diğer Alacaklar8 1.303.920 376.874İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.303.920 376.874Peşin Ödenmiş Giderler116.094 20.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 116.094 20.199Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 18.533 10.768Diğer Dönen Varlıklar12 500 500İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar500 500ARA TOPLAM13.370.509 3.895.363TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.370.509 3.895.363DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar237.593 273.499Mobilya ve Demirbaşlar14 237.593 273.499Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.347.663 3.193.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.643 2.191Lisanslar15 1.643 2.191Ertelenmiş Vergi Varlığı22 530.660 480.149TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.117.559 3.948.892TOPLAM VARLIKLAR17.488.068 7.844.255KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar567.184 511.366İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar567.184 511.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 567.184 511.366Ticari Borçlar9 229.027 62.299İlişkili Taraflara Ticari Borçlar194.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.761 62.299Diğer Borçlar185.098 143.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 185.098 143.716Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)188.501 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 188.501 0Kısa Vadeli Karşılıklar47.318 30.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 47.318 30.187ARA TOPLAM1.217.128 747.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.128 747.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.919.041 2.757.886İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.919.041 2.757.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.919.041 2.757.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 44.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.963.993 2.757.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.181.121 3.505.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.306.947 4.338.801Ödenmiş Sermaye17 15.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 14.134Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 14.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14.134Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.661.199Net Dönem Karı veya Zararı-31.854 -1.675.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.306.947 4.338.801TOPLAM KAYNAKLAR17.488.068 7.844.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 0 3.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -1.661.199 -31.854 13.306.947 0 13.306.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-31.854 -719.129 452.395 -464.330DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.854 -719.129 452.395 -464.330Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.854 -719.129 452.395 -464.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048778BIST