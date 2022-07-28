***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:33
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.250.466 1.666.988
Satışların Maliyeti
18 0 107.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.250.466 1.774.814 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.250.466 1.774.814 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.177.683 -1.126.654 -1.854.837 -729.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.196 -3.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-962.413 -1.126.654 -83.274 -729.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-962.413 -1.126.654 -83.274 -729.917
Finansman Gelirleri
21 1.049.276 169.575 771.950 112.464
Finansman Giderleri
21 -169.228 -1.760 -149.412 -1.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.365 -958.839 539.264 -619.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.511 239.710 -86.869 154.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 50.511 239.710 -86.869 154.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.096.101 -2.698.799
Dönem Karı (Zararı)
-31.854 -719.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-31.854 -719.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
321.092 -248.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 371.603 27.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -50.511 -239.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -36.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.377.574 -1.728.683
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -8.813.326 -1.675.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -927.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-927.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -95.895 -121.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 166.728 15.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
166.728 15.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 291.965 52.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
291.965 52.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.088.336 -2.696.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -7.765 -2.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-876 -260.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-876 -260.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -876 -260.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.728.091 3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 9.000.000 3.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.886 41.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.886 41.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 517.054 3.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 148.168 3.041.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 148.168 517.054
Finansal Yatırımlar
11.783.294 2.969.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 11.783.294 2.969.968
Diğer Alacaklar
8 1.303.920 376.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.303.920 376.874
Peşin Ödenmiş Giderler
116.094 20.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 116.094 20.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 18.533 10.768
Diğer Dönen Varlıklar
12 500 500
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
500 500
ARA TOPLAM
13.370.509 3.895.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.370.509 3.895.363
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
237.593 273.499
Mobilya ve Demirbaşlar
14 237.593 273.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.347.663 3.193.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.643 2.191
Lisanslar
15 1.643 2.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 530.660 480.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.117.559 3.948.892
TOPLAM VARLIKLAR
17.488.068 7.844.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.184 511.366
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.184 511.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 567.184 511.366
Ticari Borçlar
9 229.027 62.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
194.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.761 62.299
Diğer Borçlar
185.098 143.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 185.098 143.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.501 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 188.501 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.318 30.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 47.318 30.187
ARA TOPLAM
1.217.128 747.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.128 747.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.041 2.757.886
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.041 2.757.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.919.041 2.757.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 44.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.963.993 2.757.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.181.121 3.505.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.306.947 4.338.801
Ödenmiş Sermaye
17 15.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 14.134
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 14.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.661.199
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.854 -1.675.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.306.947 4.338.801
TOPLAM KAYNAKLAR
17.488.068 7.844.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -1.661.199 -31.854 13.306.947 0 13.306.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.854 -719.129 452.395 -464.330
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048778
BIST