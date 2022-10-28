***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 4.898.624 61.960 2.648.158 61.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.898.624 61.960 2.648.158 61.960BRÜT KAR (ZARAR)4.898.624 61.960 2.648.158 61.960Genel Yönetim Giderleri19 -5.347.997 -2.007.180 -2.170.314 -880.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -35.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-484.569 -1.945.220 477.844 -818.566FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-484.569 -1.945.220 477.844 -818.566Finansman Gelirleri21 1.815.491 351.144 766.215 181.569Finansman Giderleri21 -336.189 -7.902 -166.961 -6.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)994.733 -1.601.978 1.077.098 dürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-231.462 400.494 -281.973 160.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -231.462 400.494 -281.973 160.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)763.271 -1.201.484 795.125 -482.355DÖNEM KARI (ZARARI)763.271 -1.201.484 795.125 -482.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları763.271 -1.201.484 795.125 -482.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.088.992 -5.303.416Dönem Karı (Zararı)763.271 -1.201.484Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)763.271 -1.201.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler651.823 -458.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 420.361 -57.981Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 231.462 -400.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.496.065 -3.633.126Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -10.040.136 -2.613.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -654.148 -1.045.890İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-654.148 -1.045.890Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -49.971 -58.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.038 27.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.038 27.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 255.507 56.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)255.507 56.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.355 -19Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -12.355 -19Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.080.971 -5.293.085Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -8.021 -10.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-116.917 -232.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.917 -232.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -116.917 -232.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.728.091 3.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 9.000.000 3.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-271.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-477.818 -2.536.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-477.818 -2.536.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 517.054 3.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.236 463.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.236 517.054Finansal Yatırımlar13.010.104 2.969.968Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 13.010.104 2.969.968Diğer Alacaklar8 1.031.022 376.874İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.031.022 376.874Peşin Ödenmiş Giderler70.170 20.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 70.170 20.199Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 18.789 10.768Diğer Dönen Varlıklar12 12.855 500İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.855 500ARA TOPLAM14.182.176 3.895.363TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.182.176 3.895.363DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar300.757 273.499Mobilya ve Demirbaşlar14 300.757 273.499Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.347.663 3.193.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.761 2.191Lisanslar15 5.761 2.191Ertelenmiş Vergi Varlığı22 248.687 480.149TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.902.868 3.948.892TOPLAM VARLIKLAR18.085.044 7.844.255KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar567.184 511.366İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar567.184 511.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 567.184 511.366Ticari Borçlar9 67.337 62.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar67.337 62.299Diğer Borçlar304.044 143.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 304.044 143.716Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.096 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 33.096 0Kısa Vadeli Karşılıklar47.318 30.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 47.318 30.187ARA TOPLAM1.018.979 747.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.018.979 747.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.919.041 2.757.886İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.919.041 2.757.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.919.041 2.757.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 44.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.963.993 2.757.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.982.972 3.505.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.102.072 4.338.801Ödenmiş Sermaye17 15.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 14.134Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 14.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14.134Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.661.199Net Dönem Karı veya Zararı763.271 -1.675.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.102.072 4.338.801TOPLAM KAYNAKLAR18.085.044 7.844.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 3.000.000 3.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.201.484 -1.201.484 -1.201.484Dönem Karı (Zararı)-1.201.484 -1.201.484 -1.201.484Sermaye Avansı3.000.000 3.000.000 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -1.201.484 4.798.516 4.798.516Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 14.134 -1.675.333 4.338.801 4.338.801Transferler-14.134 -1.661.199 1.675.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)763.271 763.271 763.271Dönem Karı (Zararı)763.271 763.271 763.271Sermaye Arttırımı17 9.000.000 9.000.000 9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -1.661.199 763.271 14.102.072 14.102.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)763.271 -1.201.484 795.125 -482.355DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)763.271 -1.201.484 795.125 -482.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları763.271 -1.201.484 795.125 -482.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075069BIST