***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 15:48
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 4.898.624 61.960 2.648.158 61.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.898.624 61.960 2.648.158 61.960
BRÜT KAR (ZARAR)
4.898.624 61.960 2.648.158 61.960
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.347.997 -2.007.180 -2.170.314 -880.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-484.569 -1.945.220 477.844 -818.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-484.569 -1.945.220 477.844 -818.566
Finansman Gelirleri
21 1.815.491 351.144 766.215 181.569
Finansman Giderleri
21 -336.189 -7.902 -166.961 -6.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
994.733 -1.601.978 1.077.098 dürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-231.462 400.494 -281.973 160.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -231.462 400.494 -281.973 160.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.088.992 -5.303.416
Dönem Karı (Zararı)
763.271 -1.201.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
763.271 -1.201.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
651.823 -458.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 420.361 -57.981
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 231.462 -400.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.496.065 -3.633.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -10.040.136 -2.613.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -654.148 -1.045.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-654.148 -1.045.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -49.971 -58.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.038 27.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.038 27.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 255.507 56.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
255.507 56.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.355 -19
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -12.355 -19
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.080.971 -5.293.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -8.021 -10.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.917 -232.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.917 -232.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -116.917 -232.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.728.091 3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 9.000.000 3.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-477.818 -2.536.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-477.818 -2.536.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 517.054 3.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.236 463.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.236 517.054
Finansal Yatırımlar
13.010.104 2.969.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 13.010.104 2.969.968
Diğer Alacaklar
8 1.031.022 376.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.031.022 376.874
Peşin Ödenmiş Giderler
70.170 20.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.170 20.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 18.789 10.768
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.855 500
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.855 500
ARA TOPLAM
14.182.176 3.895.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.182.176 3.895.363
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
300.757 273.499
Mobilya ve Demirbaşlar
14 300.757 273.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.347.663 3.193.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.761 2.191
Lisanslar
15 5.761 2.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 248.687 480.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.902.868 3.948.892
TOPLAM VARLIKLAR
18.085.044 7.844.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.184 511.366
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.184 511.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 567.184 511.366
Ticari Borçlar
9 67.337 62.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.337 62.299
Diğer Borçlar
304.044 143.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 304.044 143.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.096 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 33.096 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.318 30.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 47.318 30.187
ARA TOPLAM
1.018.979 747.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.018.979 747.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.041 2.757.886
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.041 2.757.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.919.041 2.757.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 44.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.963.993 2.757.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.982.972 3.505.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.102.072 4.338.801
Ödenmiş Sermaye
17 15.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 14.134
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 14.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.661.199
Net Dönem Karı veya Zararı
763.271 -1.675.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.102.072 4.338.801
TOPLAM KAYNAKLAR
18.085.044 7.844.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.201.484 -1.201.484 -1.201.484
Dönem Karı (Zararı)
-1.201.484 -1.201.484 -1.201.484
Sermaye Avansı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -1.201.484 4.798.516 4.798.516
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 14.134 -1.675.333 4.338.801 4.338.801
Transferler
-14.134 -1.661.199 1.675.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
763.271 763.271 763.271
Dönem Karı (Zararı)
763.271 763.271 763.271
Sermaye Arttırımı
17 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -1.661.199 763.271 14.102.072 14.102.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
763.271 -1.201.484 795.125 -482.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075069
BIST