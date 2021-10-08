***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNurol Portföy Para Pipasası Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri848 % 0,91Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.845,99 % 1,98Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.738,73 % 6,15Fon Yönetim Ücreti64.986,19 % 69,61Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.491,42 % 1,6Gecelik Ters Repo Komisyonu5.961,6 % 6,39Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.869,56 % 5,22Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar150,95 % 0,16Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.458,46 % 7,99TOPLAM GİDERLER93.350,9 % 100DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968649BIST