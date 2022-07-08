***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri298,44 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.363 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri56.955,92 % 0,05Fon Yönetim Ücreti435.860,82 % 0,36Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.466,94 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.451,73 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu40.458,04 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.930,2 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler30.937,4 % 0,03TOPLAM GİDERLER591.722,49 % 0,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLA