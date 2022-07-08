***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri298,44 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.363 % 0,07Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri22.576,74 % 0,31Fon Yönetim Ücreti47.394,92 % 0,64Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu170,94 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu78,75 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu993,05 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.930,2 % 0,03Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.402,58 % 0,21TOPLAM GİDERLER94.208,62 % 1,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.362.569,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044530BIST