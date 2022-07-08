***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri298,44 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.363 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri52.365,42 % 0,19Fon Yönetim Ücreti33.968,33 % 0,13Hisse Senedi Komisyonu1.219,09 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu100 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu413,17 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.271,15 % 0,02Vergiler ve Diğer Harcamalar1.939,08 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.806,16 % 0,12TOPLAM GİDERLER107.744,84 % 0,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.397.379,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044546BIST