***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri298,44 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.363 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.825,14 % 0,5Fon Yönetim Ücreti17.243,98 % 0,09Hisse Senedi Komisyonu397,12 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu4,08 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu143,1 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.930,2 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.187,86 % 0,12TOPLAM GİDERLER50.392,92 % 0,25DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.348.461,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044550BIST