***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri298,44 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.363 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri68.368,73 % 0,3Fon Yönetim Ücreti188.932,34 % 0,89Hisse Senedi Komisyonu8,44 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.002,07 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu28,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.930,2 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu18,3 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.421,66 % 0,1TOPLAM GİDERLER281.371,77 % 1,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.177.394,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044553BIST