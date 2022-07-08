***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri359,95 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.109 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.481,18 % 0,19Fon Yönetim Ücreti44.568,68 % 0,13Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar125,22 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.978,57 % 0,12TOPLAM GİDERLER69.622,6 % 0,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.705.652,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044622BIST