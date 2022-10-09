***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,44 % 0,0001872Bağımsız Denetim Ücreti8.373,83 % 0,00525257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.042,74 % 0,07153441Fon Yönetim Ücreti877.416,53 % 0,55036797Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.996,2 % 0,00313391Gecelik Ters Repo Komisyonu30.768,9 % 0,01930009Vadeli Ters Repo Komisyonu275,63 % 0,00017289Borsa Para Piyasası Komisyonu77.815,54 % 0,04881055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.731,6 % 0,00171342Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.186,59 % 0,03148002TOPLAM GİDERLER1.166.906 % 0,73195303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.423.617,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069480BIST