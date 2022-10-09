***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,44 % 0,00725023Bağımsız Denetim Ücreti8.339 % 0,2025856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.573,84 % 0,37834701Fon Yönetim Ücreti32.330,12 % 0,78541992Hisse Senedi Komisyonu712,7 % 0,01731416Tahvil Bono Komisyonu10,18 % 0,00024731Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu238,16 % 0,0057858Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.731,6 % 0,06636081Türev Araçlar Komisyonu109,64 % 0,00266357Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.572,14 % 0,49977447TOPLAM GİDERLER80.915,82 % 1,96574888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.116.284,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069481BIST