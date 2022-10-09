***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,44 % 0,00133604Bağımsız Denetim Ücreti8.339 % 0,03733154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.516,69 % 0,45446392Fon Yönetim Ücreti307.303,31 % 1,37571731Hisse Senedi Komisyonu1.657,14 % 0,00741859Tahvil Bono Komisyonu1.029,2 % 0,00460746Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29,6 % 0,00013251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar287.731,6 % 1,28809983Türev Araçlar Komisyonu876,3 % 0,00392297Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.745,46 % 0,13316272TOPLAM GİDERLER738.526,74 % 3,30619289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.337.678,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069482BIST