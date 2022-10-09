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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.10.2022 12:54
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
298,44 % 0,00184778
Bağımsız Denetim Ücreti
8.339 % 0,05163054
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.436,62 % 0,2875102
Fon Yönetim Ücreti
158.575,73 % 0,98181436
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
793,22 % 0,00491119
Gecelik Ters Repo Komisyonu
889,59 % 0,00550786
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.306,9 % 0,01428307
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
59.731,6 % 0,36982546
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.730,69 % 0,14692748
TOPLAM GİDERLER
301.101,79 % 1,86425792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.151.294,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069483


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 44,32 85.549.948 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 116.798.164 % 9,95  
ULUUN 31,60 342.648.111 % 9,95  
JANTS 90,05 385.901.401 % 9,95  
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Dolar 18,5773 18,5812 % -0,19  
Euro 18,0587 18,0766 % -0,14  
Sterlin 20,4953 20,5981 % -0,40  
Frank 18,5448 18,6565 % -0,52  
Riyal 4,9260 4,9507 % -0,24  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.678 -16,71  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,79  
Cumhuriyet 6.707 6.808 -76,00  
Tam 6.734 6.787 -144,00  
Yarım 3.281 3.318 -70,00  
Çeyrek 1.644 1.659 -35,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,87 -0,28  
Gümüş Gr. 11,89 11,90 -0,17  
B. Petrol 97,50 97,50 -0,42  
Seans Raporu 15:47
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