***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,44 % 0,00184778Bağımsız Denetim Ücreti8.339 % 0,05163054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.436,62 % 0,2875102Fon Yönetim Ücreti158.575,73 % 0,98181436Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu793,22 % 0,00491119Gecelik Ters Repo Komisyonu889,59 % 0,00550786Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.306,9 % 0,01428307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar59.731,6 % 0,36982546Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.730,69 % 0,14692748TOPLAM GİDERLER301.101,79 % 1,86425792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.151.294,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069483BIST