***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,44 % 0,00579195Bağımsız Denetim Ücreti8.339 % 0,16183851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.256,37 % 1,71282885Fon Yönetim Ücreti60.705,18 % 1,1781312Hisse Senedi Komisyonu2.164,09 % 0,04199941Tahvil Bono Komisyonu200,63 % 0,00389371Gecelik Ters Repo Komisyonu684,7 % 0,01328826Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.271,15 % 0,02466975Vergiler ve Diğer Harcamalar2.740,48 % 0,05318566Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.620,36 % 0,30315096TOPLAM GİDERLER180.280,4 % 3,49877827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.152.667,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069484BIST