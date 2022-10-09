***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.10.2022 12:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
298,44 % 0,00579195
Bağımsız Denetim Ücreti
8.339 % 0,16183851
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.256,37 % 1,71282885
Fon Yönetim Ücreti
60.705,18 % 1,1781312
Hisse Senedi Komisyonu
2.164,09 % 0,04199941
Tahvil Bono Komisyonu
200,63 % 0,00389371
Gecelik Ters Repo Komisyonu
684,7 % 0,01328826
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.271,15 % 0,02466975
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.740,48 % 0,05318566
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.620,36 % 0,30315096
TOPLAM GİDERLER
180.280,4 % 3,49877827
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.152.667,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069484
BIST
15:363.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,62
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3618,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:3618,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0444
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:361.002,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.002,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:36
|CRFSA
|44,32
|85.367.970
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.738.255
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.130.503
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.307.409
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.567.503
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.241.947
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.524.858.661
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.106.108
|% 1,16
|
|SASA
|85,85
|1.870.930.150
|% -1,38
|
|ASELS
|32,36
|1.820.990.054
|% 2,80
|
|SISE
|30,24
|1.758.403.870
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.106.108
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|236.558.815
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|931.599.901
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,34
|600.241.042
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|369.940.633
|% 6,02
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5736
|18,5820
|% -0,18
|
|Euro
|18,0407
|18,0573
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,4939
|20,5967
|% -0,41
|
|Frank
|18,5422
|18,6539
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% -0,30
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51KCAER
Yüzde 6.99 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 720, 565 adet işlem
-
15:50KTSKR
Yüzde 7.85 oranında artışla 41.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 576 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 3, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 40, 368.00 milyon TL de
-
15:49IZFAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 572 adet işlem
-
15:48KONYA
Yüzde 7.18 oranında artışla 1, 597.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 044 adet işlem