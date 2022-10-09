***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.10.2022 13:36
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00020275
Bağımsız Denetim Ücreti
7.467 % 0,00420589
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.793,23 % 0,02297734
Fon Yönetim Ücreti
166.209,82 % 0,09361993
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
626,62 % 0,00035295
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.088,18 % 0,02595979
TOPLAM GİDERLER
261.544,8 % 0,14731865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
177.536.787,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069486
BIST
15:483.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,56
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4818,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0349
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4818,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:481.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.001,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.798.164
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.537.531
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.151.056
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.632.988
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,00
|4.569.492.929
|% 2,14
|
|ASELS
|32,72
|2.150.632.626
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,35
|1.958.181.519
|% 1,16
|
|SASA
|85,55
|1.915.696.957
|% -1,72
|
|SISE
|30,26
|1.769.202.650
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.958.181.519
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|266.920.380
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|967.186.633
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|610.941.766
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|381.550.956
|% 6,30
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5755
|18,5811
|% -0,19
|
|Euro
|18,0589
|18,0755
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4830
|20,5857
|% -0,46
|
|Frank
|18,5316
|18,6432
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|