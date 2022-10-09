***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri359,95 % 0,00020275Bağımsız Denetim Ücreti7.467 % 0,00420589Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.793,23 % 0,02297734Fon Yönetim Ücreti166.209,82 % 0,09361993Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar626,62 % 0,00035295Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.088,18 % 0,02595979TOPLAM GİDERLER261.544,8 % 0,14731865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.536.787,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069486BIST