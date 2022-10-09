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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.10.2022 13:36
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00020275
Bağımsız Denetim Ücreti
7.467 % 0,00420589
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.793,23 % 0,02297734
Fon Yönetim Ücreti
166.209,82 % 0,09361993
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
626,62 % 0,00035295
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.088,18 % 0,02595979
TOPLAM GİDERLER
261.544,8 % 0,14731865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
177.536.787,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069486


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 44,32 85.663.673 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 116.798.164 % 9,95  
TRCAS 19,11 146.537.531 % 9,95  
ULUUN 31,60 343.151.056 % 9,95  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 18,5755 18,5811 % -0,19  
Euro 18,0589 18,0755 % -0,14  
Sterlin 20,4830 20,5857 % -0,46  
Frank 18,5316 18,6432 % -0,59  
Riyal 4,9268 4,9515 % -0,22  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 -18,18  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,42  
Cumhuriyet 6.702 6.803 -81,00  
Tam 6.739 6.791 -140,00  
Yarım 3.284 3.320 -68,00  
Çeyrek 1.645 1.660 -34,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,95 -0,21  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,18  
B. Petrol 97,51 97,51 -0,41  
Seans Raporu 15:48
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