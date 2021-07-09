***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYNRPO00011Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 30 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, Fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmayı vâdetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin "Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon'a İade İşlemleri" ve "Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon'a İadesi İşlemleri" bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon'un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 10000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00'ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00'den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00137 0,5 0 0 0 Yoktur. 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHÜSEYİN AYDOĞAN 09.06.2021 10 Yıl Düzey 3 (Lisans No:214149)Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)ZAFER BABÜR HAKARAR 21.06.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15ÜNLÜ EMRE COŞKUN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeYATIRIMCI TEMSİLCİSİFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜNLÜ EMRE COŞKUN 01.01.2021 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 9 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)YASİN ÜNAL 24.04.2021 Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3(Lisans No:214160), Türev Araçlar (Lisans No:309935)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul 212 2868255 216 2868238 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR 212 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ 212 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trDiğer HususlarAçıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950091BIST