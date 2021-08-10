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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.08.2021 23:59



***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %20'sini aşmamak üzere dahil edilebilir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957134


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GENIL 15,73 1.123.370.748 % 10,00  
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Tam 3.155 3.235 -35,66  
Yarım 1.525 1.565 -17,25  
Çeyrek 765 782 -8,63  
Gümüş.Ons 23,34 23,39 0,02  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 70,86 70,86 0,05  
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