***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









formans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00137 0,5 0 0 0 Yoktur. 0 Yoktur.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)ZAFER BABÜR HAKARAR 21.06.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15ÜNLÜ EMRE COŞKUN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeEDA ÇARMIKLI 03.09.2021 Yatırım Komitesi Üyesi Yatrımcı TemsilcisiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜNLÜ EMRE COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 9 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)YASİN ÜNAL 19.03.2021 Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3(Lisans No:214160), Türev Araçlar (Lisans No:309935)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969367BIST